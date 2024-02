Último hóspede do 'Atlantis' saiu do hotel há 29 anos

Fez ontem 29 anos que o hotel Atlantis, localizado em Água de Pena, encerrou. Na edição de 1 de Fevereiro de 1995, o DIÁRIO relatava como tinha sido este dia e dava conta de quem tinha sido o último hóspede deste conceituado hotel, que foi derrubado devido às obras de ampliação da pista do Aeroporto da Madeira.

Ramiro de Jesus, português, veio à Madeira para participar no torneio de golfe Open da Madeira. Foi o último hóspede a abandonar o 'Atlantis' a 31 de Janeiro de 1995. No dia antes, 60 ingleses também tinham feito o check-in. Apesar da esperança dos funcionários em relação ao desfecho, nesse mesmo dia, a Interhotel e Grão-Pará confirmavam o encerramento desse empreendimento turístico de 5 estrelas.

Estava assim ditado o destino de 230 funcionários, estando garantido o pagamento do salário de Janeiro e ainda um valor total de 600 mil contos para indemnizações. Os documentos davam conta da existência de incompatibilidades entre o funcionamento do hotel e do aeroporto, devido a normas de segurança internacionais. Esse era o principal argumento utilizado para esclarecer o encerramento do hotel.

No último dia de Janeiro de 1995, foram muitas as lágrimas e os pedidos de explicações por parte dos funcionários. O processo arrastava-se desde 1990, sendo que trabalhadores e sindicatos não conseguiam chegar a acordo com os donos e representantes do hotel Atlantis. Os sindicatos alertavam para as consequências que o encerramento do hotel acarretava não só para os trabalhadores, mas também para o próprio concelho.

O hotel viria mesmo a ser demolido, com recurso ao método de implosão, a 28 de Março de 2000.