Morreu ex-presidente chileno Sebastián Piñera em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu hoje quando o helicóptero em que viajava com mais três pessoas se despenhou no Lago Ranco, na região de Los Ríos, no centro do país andino.

Fontes próximas do antigo chefe de Estado chileno confirmaram a informação à Agência UNO, e a Presidência da República argentina foi a primeira instituição a expressar oficialmente condolências pela morte de Piñera, de 74 anos.

Sebastián Piñera foi Presidente do Chile durante dois mandatos, o primeiro dos quais entre 2010 e 2014 e o segundo entre 2018 e 2022, tendo-lhe então sucedido o atual chefe de Estado, Gabriel Boric.

Em 1987, foi um dos fundadores do partido Renovação Nacional, uma das principais formações de direita do Chile, e tornou-se depois o primeiro chefe de Estado de direita da democracia chilena.

Citando fontes policiais, a imprensa chilena indicou que o acidente, ocorrido na zona de Bahía Coique, onde Piñera tinha uma casa e costumava passar o verão, cerca de 900 quilómetros a sul da capital, fez também três feridos - entre os quais a irmã do ex-presidente, Magdalena, e um amigo - que conseguiram sobreviver saltando para a água e foram resgatados pelos serviços de emergência.

A aeronave -- um helicóptero Robinson R66 - pertencia a Piñera, que a pilotava e ficou preso no interior, presumindo-se que a sua queda, ocorrida pelas 15:00 locais (18:00 de Lisboa), foi causada pelas chuvas torrenciais que se registam na região. Foi localizada no lago, a 40 metros de profundidade.

A informação da morte de Sabeastián Piñera foi, pouco depois, confirmada pela ministra do Interior, Carolina Toha, que expressou as condolências do Governo e indicou que o atual Presidente deu instruções para que se realize um funeral de Estado para o político conservador que liderou o país por duas vezes.