Motociclista de 17 anos ferido após colisão com ligeiro na Via Rápida

Um motociclista com 17 anos ficou hoje ferido, embora aparentemente mais assustado do que com lesões, após um acidente ocorrido na Via Rápida, envolvendo outra viatura ligeira de passageiros.

O acidente ocorreu na zona da Ribeira de João Gomes, pelas 8h20, no sentido Machico - Ribeira Brava, tendo a moto se despistado. Apesar de aparentar apenas desorientação, foi imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e levado de ambulância para o Hospital.