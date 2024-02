Colisão entre carro e moto ‘manda’ motociclista para o hospital

Uma colisão entre automóvel ligeiro e motociclo, desta feita na Rua Vale da Ajuda, deixou marcas no condutor do veículo de ‘duas rodas’.

Foi o segundo motociclista a ser socorrido esta quinta-feira pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Com queixas na omoplata e num dos membros inferiores, a vítima, um jovem na casa dos 30 anos de idade, teve de ser socorrido e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal. O alerta para este acidente rodoviário soou no quartel dos ‘Municipais’ pelas 13h30.