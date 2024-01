'Jackpot' de 143 milhões de euros no próximo sorteio

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e duas estrelas do Euromilhões, pelo que prémio máximo do próximo sorteio, que vai andar à roda na próxima terça-feira, sobe para 143 milhões de euros. No estrangeiro, nove apostadores falharam por pouco na chave vencedora e conquistaram o 2.º prémio no valor de 146 mil euros.

Ainda assim há boas notícias para um apostador que, em Portugal, decidiu tentar a sua sorte, uma vez que meteu ao bolso cerca de 38 mil euros, valor alusivo ao 3.º prémio.

Resultado do escrutínio do Euromilhões.

Embora numa quantia menos avultada, outros quatro apostadores que registaram a sua aposta em Portugal recebem cerca de 1.879 euros, quantia referente ao 4.º prémio deste sorteio.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.