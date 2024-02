Concluído o primeiro interrogatório judicial de Avelino Farinha

Ao 13.º dia de detenção e após três de perguntas e respostas terminou esta segunda-feira, 5 de Fevereiro, o primeiro interrogatório judicial de Avelino Farinha, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira.

As declarações do empresário madeirense ao juiz de instrução criminal tiveram início na tarde de sexta-feira, prosseguiram no sábado, foram retomadas esta manhã e ficaram concluídas pelas 17h30 de hoje.

Pedro Calado é o próximo arguido a ser ouvido pelo magistrado Jorge Bernardes de Melo, responsável pelo caso atribuído por sorteio. O interrogatório do ex-autarca poderá ter início ou esta segunda-feira ou amanhã.

Sabe-se que a defesa procede agora a requerimentos ao Tribunal Central de Instrução Criminal.

As diligências de hoje têm fim previsto pelas 20 horas com os oficiais de justiça a abdicar da greve às horas extraordinárias.