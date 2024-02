O 39.º aniversário do ‘rei’ Cristiano Ronaldo e outros eventos desta segunda-feira

O jogador de futebol madeirense Cristiano Ronaldo celebra nesta segunda-feira 39 anos de idade, numa altura em que está na Arábia Saúdita a recuperar de uma lesão mas ainda sem uma data para terminar a sua carreira. Aliás, tem já os olhos no Euro 2024, que decorrerá em Junho e Julho na Alemanha.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no Funchal, a 5 de Fevereiro de 1985, sendo o terceiro de quatro filhos do casal Dinis e Dolores Aveiro. Iniciou a sua carreira no Andorinha, clube de futebol da sua freguesia, Santo António, no qual o pai trabalhava como roupeiro. Passou depois pelo Nacional (1995-1997). Deu o salto nacional para o Sporting em 1997, com apenas 12 anos e onde ficou até 2003, altura em que os seus dotes futebolísticos chamaram à atenção de Alex Ferguson, que o levou em 2003 para o Manchester United. Foi nos relvados ingleses que o talento de CR7 ganhou visibilidade e fama mundiais. Em 2009 transferiu-se para o Real Madrid, onde jogou por nove anos. Passou depois pela Juventus, voltou ao Manchester United até chegar ao Al Nassr da Arábia Saudita.

O avançado madeirense colecciona uma longa lista de títulos, de que se destacam cinco títulos de campeão da Liga dos Campeões, nove de campeonatos nacionais (três em Inglaterra, quatro em Espanha e dois em Itália), um de campeão europeu por Portugal (Euro2016). Cristiano Ronaldo é também o jogador com mais golos na história do futebol. Soma 873 golos em 1.206 jogos. O actual capitão da selecção portuguesa de futebol e jogador do Al Nassr da Arábia Saudita é igualmente uma ‘máquina’ de ganhar dinheiro, não só com a sua profissão de futebolista, como também no marketing e como investidor em áreas como a hotelaria (tem uma parceria com o Grupo Pestana), a estética ou a água.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA:

09h00 - VIII Simpósio anual da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira sob o lema ‘Consigo+Saúde’, a decorrer no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (Rua do Castanheiro), com a presença do secretário regional Pedro Ramos.

15h00- O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, é recebido pelo representante da República, Ireneu Barreto, no Palácio de São Lourenço.

16h30- Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, no parlamento regional.

17h00 – O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à Conferência dos Representantes dos Partidos. Na reunião participam os vice-presidentes do parlamento, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do Chega e do CDS-PP, e os deputados únicos do PCP, do IL, do PAN e do BE.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 5 DE FEVEREIRO:

1722 - É criada, no Porto, a primeira corporação de bombeiros da cidade. A Companhia do Fogo ou Companhia da Bomba é constituída por 100 homens.

1818 - Portugal assina o tratado de amizade com os Estados Unidos da América.

1827 - Luta pelo liberalismo, em Portugal. Ação de Ponte da Barca: as forças absolutistas são repelidas para Espanha.

1870 - Sai o primeiro número do Diário dos Açores.

1882 - Morre, com 73 anos, António Alves Martins, bispo de Viseu, liberal, célebre pelas preocupações de justiça social e pelo antidogmatismo. Foi ministro do Reino, deputado, lente da Universidade de Coimbra, responsável pelo Hospital de S. José, em Lisboa.

1885 - É estabelecido o Estado do Congo, domínio pessoal do Rei Leopoldo II da Bélgica.

1887 - Estreia-se a ópera "Otello", de Verdi, no Teatro La Scala.

1891 - Reabrem as Câmaras dos Deputados, em Lisboa, para votarem as bases de um empréstimo de 39 mil contos de réis, para a regularização das contas públicas, e a atribuição do monopólio do tabaco.

1892 - Manuel de Arriaga, deputado republicano, propõe o inquérito ao antigo ministro da Fazenda, perante a dimensão do défice público.

1911 - Nasce cantor lírico Johan Jonaton Björling, Jussi Björling, eleito o maior tenor do século XX com Enrico Caruso e Benjamino Gigli.

1918 - A República Russa separa-se da Igreja ortodoxa.

1925 - É fundado o Seixal Futebol Clube.

1962 - O Presidente francês, Charles de Gaulle, manifesta-se a favor da independência da Argélia.

1971 - O comandante da nave norte-americana Apolo 14, Alan Shepard, pisa a superfície lunar, no primeiro dos dois períodos de EVA que incluiu a implantação do ALSEP.

1974 - Tropas das Nações Unidas criam a zona tampão entre Israel e o Egito.

1980 - Primeiro dia da "Marcha Cambodjana para a Sobrevivência".

1981 - Intervenção dos comandos sul-africanos em Matola, Moçambique, provoca a morte de sete pessoas. O Governo português condena o ataque.

1983 - O antigo oficial nazi Klaus Barbie chega a França depois de extraditado da Bolívia para ser submetido a julgamento.

1985 - Nasce, na Madeira, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

1990 - O Presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachov, afirma ter chegado a altura de o Partido Comunista disputar com outros partidos o direito de governar o país.

1992 - É localizado o navio luso-guineense Bolama, afundado entre os cabos Raso e Espichel dois meses antes.

2004 - É assinado, em Maputo, Moçambique, pelas delegações de Portugal, Moçambique e África do Sul, o acordo de revisão dos preços de fornecimento de eletricidade da central de Cahora Bassa à África do Sul.

2005 - Morre, aos 100 anos, Hans Steinecke, Guenter Reimann, economista e jornalista alemão, fundador da International Reports On Finance And Currency. Participou na criação da Zona Franca da Madeira.

2006 - A Embaixada da Dinamarca em Beirut, é incendiada durante o protesto contra a publicação das caricaturas de Maomé na capital libanesa.

- Morre, com 94 anos, David de Sousa, arcebispo emérito da Arquidiocese de Évora.

2007 - É publicada em Diário da República a Lei que cria o Cartão de Cidadão.

- Morre, aos 80 anos, John Stewart Beckett, músico e compositor irlandês, primo do escritor e dramaturgo Samuel Beckett (1906-1989), autor da música do filme "Ulysses" (1967), de Joseph Strick.

- Morre, aos 60 anos, Manuel João Gomes, tradutor e crítico de teatro, Prémio PEN Clube de Tradução 1988 por "A Vergonha", de Salman Rushdie, cofundador do Teatro de Campolide, viúvo da escritora Luíza Neto Jorge (1939-1989).

2008 - A capital moçambicana é palco de violentas manifestações de populares em protesto contra a entrada em vigor da nova tarifa dos transportes semicoletivos ("chapa").

- Morre, aos 90 anos, Maharishi Mahesh Yogi, o guru indiano que divulgou as técnicas de meditação transcendental aos Beatles e a milhões de outros em todo o mundo.

2009 - O Governo aprova a transformação das Universidades do Porto e Aveiro e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em fundações públicas com regime de direito privado.

2010 - O chefe da Frente 51 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Pedro Alfonso Vargas Marín, conhecido como "Yerminson", morre, aos 40 anos, na sequência de um bombardeamento ao seu acampamento no centro do país.

- Cerca de meia tonelada de explosivos é detetada num alegado esconderijo da ETA, em Óbidos. A casa, situada em Casal da Avarela, estava alugada a duas pessoas. A proprietária do terreno terá alertado as autoridades ao verificar que a vivenda estava fechada há vários dias.

2011 - Nasce o movimento "Geração à Rasca" com a abertura da respetiva página na rede social Facebook.

2014 - A Assembleia da República aprova, na especialidade, o primeiro orçamento retificativo do ano, com o voto da maioria parlamentar PSD/CDS-PP, que inclui o alargamento da Contribuição Extraordinária de Solidariedade para compensar a inconstitucionalidade da convergência de regimes de pensões.

- Morre, com 82 anos, Carlos "Lucho" Borges, antigo avançado uruguaio, autor do primeiro golo da história da Taça Libertadores da América, em 1960.

2015 - Xanana Gusmão demite-se do cargo de primeiro-ministro de Timor-Leste, numa carta endereçada ao Presidente da República, Taur Matan Ruak.

- Morre, com 87 anos, Bernardette Pessanha, ex-bailarina, pioneira da dança em Portugal, uma das nove pessoas que fundaram o Grupo Experimental de Ballet, em 1961, que deu origem ao Ballet Gulbenkian.

2017 - O Governo da Roménia decide abolir o decreto-lei que despenaliza parcialmente delitos de corrupção e que esteve na origem dos maiores protestos no país desde a queda do regime comunista em 1989.

- Morre, aos 83 anos, David Axelrod, músico norte-americano, considerado um dos pioneiros na fusão do rock com o jazz nas décadas de 1960 e 1970 e figura influente no hip-hop.

2020 - O Senado dos Estados Unidos da América absolve o Presidente norte-americano, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso que sustentavam o processo de destituição do chefe de Estado.

- Morre, aos 103 anos, Issur Danielovitch, conhecido como Kirk Douglas, ator norte-americano que participou em filmes como "Caminho da Glória" e "Spartacus".

2021 - Abdul Hamid Mohamed Dbeibah é eleito primeiro-ministro do Governo de transição na Líbia pelos participantes no diálogo político inter-líbio, que decorre na Suíça sob os auspícios da ONU, assegurando o executivo até às eleições de dezembro.

2023 - O ciclista português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) vence a quinta e última etapa da Volta à Comunidade Valenciana, conquistando também a geral da prova espanhola.

- Morre, aos 79 anos, Pervez Musharraf, antigo Presidente do Paquistão entre 2001 e 2008, um dos aliados dos Estados Unidos na sua "guerra contra o terrorismo" após os ataques de 11 de setembro.