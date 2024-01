'Balmoral', 'AIDAcosma' e 'Azura' trouxeram quase 12.800 pessoas ao Funchal

São três os navios atracados, esta segunda-feira, no porto do Funchal, movimentado quase 12.800 pessoas, sendo que 9.701 são passageiros. Falamos de cruzeiros que se encontram a realizar o itinerário da CAI, Cruise in the Atlantic Islands, à excepção do 'Balmoral' que está na rota do chamado corredor atlântico, onde também se incluem as ilhas da Madeira e de Canárias.

O 'AIDAcosma' trouxe de Las Palmas 5.717 passageiros e 1.403 tripulantes, saindo pelas 23 horas, rumo a Tenerife, onde termina a 24 de Janeiro, este cruzeiro de 7 dias que começou na mesma ilha, no passado dia 17, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária e agora, no Funchal, partindo daqui para o final desta viagem.

Também o 'Azura' chegou de Tenerife, mas com menos passageiros: 2.937, aos quais se juntam 1.143 tripulantes. Tem prevista a sua partida para as 21h30, rumo a La Palma, próximo destino do cruzeiro de 7 noites, iniciado a 19 de Janeiro, em Tenerife, com escalas no Funchal, La Palma, Fuerteventura, terminando no porto de origem no próximo dia 26 de Janeiro.

Por fim, o 'Balmoral' transporta 1.074 passageiros e 549 tripulantes. Está a concretizar um cruzeiro de 14 noites. Partiu de Southampton a 18 de Janeiro, com escalas no Funchal, Agadir, Casablanca, Tanger, Lisboa, Porto, voltando a Southampton a 1 de Fevereiro. A saída da Madeira acontece pelas 22h30, com destino a Marrocos.