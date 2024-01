Mais de 11 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios

O porto do Funchal recebeu hoje, como habitualmente à segunda-feira, os navios 'AIDAcosma' e 'Azura', que estão a movimentar um total de 11 370 pessoas, sendo que 8.821 são passageiros.

O AIDAcosma traz a bordo, 5.877 passageiros e 1.409 tripulantes, que ficam durante 17 horas na Madeira e sando pelas 23 horas, com destino a Tenerife. É nesse porto que termina deste cruzeiro iniciado no passado dia 24, na mesma ilha, com escalas também em Fuerteventura, Lanzarote e Grã-Canária.

Quanto ao 'Azura' viaja com 2.944 passageiros e 1.140 tripulantes. A sua saída está prevista para as 21h30. O navio também iniciou este cruzeiro em Tenerife, na passada sexta-feira. O Funchal foi a segunda escala, seguem-se Las Palmas, Lanzarote e Tenerife, onde termina este cruzeiro a 2 de Fevereiro.