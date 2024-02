Irão condena "veementemente" ataques americanos na Síria e no Iraque

O Irão condenou hoje "veementemente" os ataques noturnos levados a cabo pelos Estados Unidos, denunciando "uma violação da soberania da Síria e do Iraque", segundo o porta-voz diplomático.

"O ataque de ontem à noite é uma ação aventureira e mais um erro estratégico da parte dos americanos, que não terá outro resultado senão intensificar as tensões e a instabilidade na região", reagiu Nasser Kanani em comunicado.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros não revelou se algum iraniano tinha sido morto nos ataques, nem aludiu a eventuais represálias.

O porta-voz descreveu os ataques como "uma violação da soberania e da integridade territorial do Iraque e da Síria, do direito internacional e uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas".

Os Estados Unidos afirmaram ter visado um total de 85 alvos em sete locais diferentes na Síria e no Iraque, mas nenhum em território iraniano.

EUA bombardeiam instalações da Guarda Revolucionária iraniana no Iraque e Síria Os Estados Unidos bombardearam hoje mais de 85 alvos e instalações ligadas à Guarda Revolucionária do Irão e a grupos pró-iranianos no Iraque e na Síria, em resposta ao ataque da semana passada que matou três militares norte-americanos.

Pelo menos 18 combatentes pró-iranianos foram mortos no leste da Síria, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), e no Iraque 16 pessoas, incluindo civis, foram mortas, anunciou hoje o Governo iraquiano.

Estes ataques foram realizados em resposta ao atentado de 28 de janeiro contra uma base na Jordânia, perto da fronteira síria, que custou a vida a três militares americanos, um ataque atribuído por Washington a grupos apoiados pelo Irão.

A operação foi "um sucesso", declarou a Casa Branca, que voltou a deixar claro que não quer uma "guerra" com o Irão.

"Os ataques americanos contra o Iraque, a Síria e o Iémen visam satisfazer os objetivos do regime sionista", acrescentou Nasser Kanani, referindo-se a Israel, um Estado que o Irão não reconhece.