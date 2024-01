Iniciativa '+ Comércio Local' arranca em Fevereiro num investimento de 37 mil euros

Arranca já no mês de Fevereiro mais uma edição da iniciativa '+Comércio Local', promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal. Esta edição decorre de 1 de Fevereiro a 31 de Maio, correspondendo a um investimento de 37 mil euros por parte da autarquia.

Cristina Pedra, presidente da CMF, adiantou que a razão desta iniciativa, que dura três meses, começar já em Fevereiro, se deve a uma estratégia para apoiar e dinamizar o comércio "num período tradicionalmente menos forte", podendo, deste modo, "ajudar os empresários".

A autarca lembrou o dinamismo económico que a Região e o Funchal atravessam, nomeadamente no que se refere ao turismo, a que se junta o consumo local de residentes, cujas repercussões são muito positiva no comércio, movimentando muito a economia. A CMF está, "desde a primeira hora com os empresários", salientando que "o lucro não é uma palavra maldita, por permitir investimentos, manutenção e criação de postos de trabalho".

A edição anterior contou com uma participação expressiva dos empresários e comerciantes do município, tendo-se inscrito 314 estabelecimentos comerciais, o número mais elevado de sempre. Foram sorteados 60 cupões, no valor total de 15 mil euros, que foram utilizados em todo o tecido comercial do Funchal. Gerou-se, assim, o valor superior a 2 milhões de euros em compras.

Esta iniciativa consiste na atribuição de 1 cupão por cada 20 euros em compras, até ao limite de 5 cupões por aquisição, nos estabelecimentos comerciais aderentes. Para se habilitarem aos vales, os cupões, depois de preenchidos, deverão ser depositados numa tômbola disponível no Balcão do Investidor.

Os três sorteios desta edição estão previstos para 22 de Mmarço, 26 de Abril e 31 de Maio. Em cada sorteio, serão extraídos 20 cupões, no valor de 250 euros cada, perfazendo o montante global de 15.000 euros, nos três sorteios, em prémios a serem utilizados nas lojas aderentes à iniciativa.