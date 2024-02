Manifestantes rompem barreira de segurança das instituições europeias

Os agricultores que se manifestam em Bruxelas romperam hoje uma das barreiras de segurança das instituições europeias instaladas pela polícia e envolveram-se em confrontos com as autoridades, que usaram gás pimenta para dispersar os manifestantes.

Cerca das 10:00 (hora de Lisboa), os manifestantes romperam uma das barreiras de segurança entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, procurando com os tratores chegar o mais perto possível das instalações do executivo comunitário.

Os agricultores aproximam-se do edifício do Conselho Europeu e envolveram-se em confrontos com a polícia, que usou gás pimenta para os fazer recuar.