A questão de insegurança na Camacha voltou ao debate no decorrer da reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, a propósito de um aditamento à proposta que formaliza o contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna, no âmbito do qual a autarquia irá lançar a empreitada de execução de requalificação, adaptação e ampliação da nova esquadra da PSP de Santa Cruz.

Em comunicado enviado esta tarde, a presidente em exercício, Élia Ascensão, voltou a denunciar as incongruências do PSD, que votou contra esta proposta e que depois reclama contra a insegurança e defende existência de novas esquadras.

A autarca entende que “o problema da insegurança não passa pela construção de novas esquadras, mas sim pela dignificação das estruturas existentes, dando melhores condições de trabalho aos agentes, e reforçando os meios técnicos e humanos ao dispor das forças policiais”.

Defendeu ainda a valorização e dignificação das carreiras das forças de segurança e de justiça, por forma a que estes tenham meios para responder no terreno e depois em sede judicial. A propósito, deu o exemplo da insegurança na Camacha e em outros locais, "onde a polícia muitas vezes tem já identificados os prevaricadores, mas depois, em sede judicial e de atribuição de medidas de coação, encontram serviços judiciais, nomeadamente do Ministério Público sem capacidade para responder".

Élia Ascensão considerou, por isso, que a estratégia do PSD de votar contra requalificação de esquadras, com o pressuposto de que estas deviam ser construídas em outros locais “é fazer uma política irresponsável e produzir ruído num assunto que deve ser encarado com seriedade e orientado para as verdadeiras carências que não são infraestruturais, mas sim de carência de recursos humanos, de meios técnicos e logísticos, e de valorização de carreiras”.

A presidente da Câmara de Santa Cruz sublinha que "o ruído político do PSD, visa apenas desviar as atenções do essencial e tenta esconder o trabalho sério que a atual gestão camarária tem feito em matéria de política de segurança e em matéria de proteção civil".

Referiu, a propósito, o investimento de cerca de 3 milhões que tem vindo a ser realizado nos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, investimento esse derramado por projetos vários e a valorização da carreira. Adiantou ainda que a nova escola de bombeiros está quase a começar.

No que a segurança diz respeito a Câmara de Santa Cruz está a rever e a atualizar o regulamento municipal do licenciamento e fiscalização da atividade de guarda noturno, com vista à abertura de concurso para preenchimento de 1 das 4 licenças que existem no concelho e que, entretanto, vagou em 2021. “Estamos ainda a rever e a ampliar as zonas de atuação de forma a garantir total cobertura do território concelhio”, anunciou.