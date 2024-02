Segurança e estabilidade das carreiras dos Bombeiros da Madeira discutidas esta semana

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) deslocam-se à Madeira para desenvolver um ciclo de reuniões, entre os dias 28 de Fevereiro e 1 de Março, com diversas entidades ligadas ao sector dos Bombeiros e Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

O objectivo é "abordar questões fundamentais que afectam a segurança e a estabilidade das carreiras dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) da Região".

Para os Bombeiros Sapadores, que estão sob tutela das autarquias, os dirigentes da ANBP/SNBP vão apresentar reivindicações para: "actualização do subsídio de risco; regulamentação da atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade; direito ao subsídio de disponibilidade permanente; regime de aposentação digna; revisão do Estatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local".

No contexto dos Bombeiros Profissionais que integram as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) serão abordados a formação profissional, o modelo de financiamento das AHBV, recursos humanos e o seu estatuto.

A ANBP e o SNBP esperam que as reuniões resultem "em discussões significativas e em ações concretas para melhorar as condições e garantir o apoio adequado aos Bombeiros Sapadores e aos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da RAM".