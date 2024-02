Governo Regional entrega 16 viaturas à Polícia de Segurança Pública

O Governo Regional entregou 16 viaturas policiais ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito do protocolo de colaboração celebrado pelas duas entidades a 4 de Setembro de 2019.

"Com base nas necessidades de âmbito operacional, o Comando Regional da Madeira efectuou o levantamento das necessidades e das características das viaturas a usar pelos polícias da Polícia de Segurança Pública na Madeira, tendo efectuado a comunicação ao Governo Regional", pode ler-se no comunicado, onde explica que posteriormente foi iniciado pela Direcção Regional do Património da Secretaria Regional das Finanças o processo para a aquisição das viaturas.

O Comando Regional da Madeira da PSP agradece ao Governo Regional, à Secretaria Regional das Finanças e à Direção Regional do Património toda a colaboração que tem sido prestada no âmbito do protocolo existente e que tem permitido que a Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma da Madeira disponha de melhores meios e mais capacidade de resposta, de modo a prestarmos um serviço mais eficiente na segurança e tranquilidade dos madeirenses e de todos os cidadãos que visitam as ilhas da Madeira e Porto Santo. Luís Simões, superintendente-chefe

Concluídos os devidos procedimentos concursais, e efectuadas as requeridas transformações e adaptações à função policial, foi agora efectuada a "entrega de dois lotes de viaturas, respeitante à aquisição de 12 viaturas de patrulhamento caracterizadas e quatro viaturas descaracterizadas", que serão de imediato afetas às várias sub-unidades da PSP-Madeira, "substituindo algumas viaturas que irão ser abatidas e permitindo um ligeiro aumento e renovação do parque automóvel policial ao serviço da comunidade".