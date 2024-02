Coelho foi a Lisboa defender o "combate à ascensão da extrema-direita fascista em Portugal"

A candidatura do PTP esteve em Lisboa, para uma conferência de imprensa junto ao antigo quartel batalhão de caçadores 5, em Campolide, sobre o 25 de Abril.

O candidato José Manuel Coelho contou que teve "o privilégio de assistir e participar no nascimento do 25 de Abril e que estava a cumprir o serviço militar, como soldado de transmissões, no batalhão caçadores 5 quando se deu a revolução". Tendo estado ao serviço do major Fontão.