CDU considera necessário garantir a dignificação das carreiras dos bombeiros

A CDU esteve esta tarde, numa iniciativa política, junto Ao quartel dos bombeiros voluntários para garantir a dignificação das carreiras os profissionais.

Sílvia Vasconcelos, candidata do partido ao círculo eleitoral da Madeira nas próximas eleições legislativas nacionais, afirmou: "A CDU coloca-se ao lado dos bombeiros voluntários na sua justa reivindicação por incrementos salariais que os equiparem à tabela remuneratória dos bombeiros sapadores".

"São sete as corporações atingidas pela queda do orçamento regional, que contemplava um financiamento de mais de 35 milhões de euros com a correspondente implementação até ao ano de 2028. Uma medida que permitiria igualmente reforçar este corpo de profissionais com novos ingressos de operacionais nas suas corporações, para uma melhor resposta operacional de socorro à população madeirense. Foram, porém, penalizados por todos os recentes acontecimentos políticos na RAM, sem terem culpa nenhuma! Não foram os bombeiros que levaram a esta crise política actual", acrescentou.

De acordo com cabeça-de-lista tudo isto configura "um desrespeito a estes profissionais que tantas vezes de forma abnegada, sacrificada e colocando a sua vida em risco, se entregam à causa da defesa pública e sempre na linha da frente".

"Para todos estes elementos de socorro é mais do que justo que se cumpra um salário igual para trabalho igual; que se regulamente o Estatuto profissional destes profissionais; que possam reformar aos 60 anos, para mais tendo em conta que é é uma profissão de desgaste rápido, e tal tem de ser reconhecido; e que os seus horários laborais e regalias sejam equiparadas às dos bombeiros sapadores", conclui.