Governo Regional apostou na 'criação' de percursos recomendados há 20 anos

O Governo Regional decidiu investir, em 2004, cerca de 3 milhões de euros na recuperação e requalificação de veredas e levadas, para que estas fossem capazes de integrar a oferta turística da Região.

Falávamos de 112 quilómetros que iriam receber varandins de segurança, elevação de algumas fracções de pisos desgastados e duas alternativas ao traçado. Além disso, era necessário dotar esses trilhos da sinalética conforme os padrões europeus definidos: marcas ao longo do terreno, setas de sinalização, painéis informativos sobre o perfil do troço, regras de segurança, clima, dificuldade do percurso.

O orçamento para esta intervenção rondava os 3 milhões de euros, sendo que 70% deveria advir de fundos europeus, nomeadamente através do programa POPRAM III.

Em 2004, a Madeira apenas dispunha de três percursos recomendáveis – Ribeiro Frio/Balcões, Portela/Maroços, Fajã da Ama/Ribeira do Inferno. O primeiro percurso a ser intervencionado seria o do Pico do Areeiro – Pico Ruivo – Achada do Teixeira, um dos trilhos com mais procura na actualidade.