José Prada continua como secretário-geral na lista de Albuquerque

Miguel Albuquerque entrega, esta tarde, a candidatura à liderança do PSD-Madeira, um dia antes do fim do prazo estabelecido pelo Conselho Regional.

A lista inclui os candidatos à Comissão Política, divulgada na edição impressa de hoje do DIÁRIO, e o Secretariado. Os órgãos que serão eleitos nas 'directas' de 21 de Março.

Par secretário-geral, volta a ser indicado José Prada que terá como vogais Elmano Freitas Gonçalves, Rómulo Coelho, Rogério Gouveia e Carlos André Moreira. Uma lista de continuidade.

As listas, entregues ao presidente da Mesa do Congresso, João Cunha e Silva, devem ser acompanhadas de um mínimo de 200 assinaturas de militantes.

A Comissão Política, como foi noticiado, terá os seguintes elementos:

Miguel Albuquerque

Brício Araújo

Carlos Teles

Clara Tiago

Cláudia Gomes

Cláudia Perestrelo

Fernanda Cardoso

Joana Afonso

José António Garcês

Marco Gonçalves

Patrícia Dantas

Pedro Gomes

Rafaela Fernandes

Raimundo Silva

Roberto Silva

Rubina Leal

Rui Marques

Sérgio Oliveira

Valter Correia