‘As respostas estão dentro de ti’ foi o tema da conferência do terapeuta João Pedro Trindade, o quarto orador do TEDxYouth@Funchal 2024, a decorrer no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

Os medos e as dificuldades que marcaram a sua vivência foi o fio condutor da intervenção assente no auto conhecimento até sair do curso em que estava e decidir ir em direcção a aquilo que de facto queria.

Aproveitou para salientar que a OCDE regista “aumento de 304% de consumo de antidepressivos só em Portugal” e que a Ordem dos Médicos estima “cerca de 700 mil pessoas em Portugal vivem com sintomas depressivos”.

Números que sustentaram a reflexão do terapeuta, que é também formador e orador de Consciência Emocional. Ajuda pessoas a viver em maior harmonia, leveza e simplicidade nos seus relacionamentos e nas suas vidas.

João Pedro Trindade licenciou-se na área de Engenharia Civil, contudo, desde criança tinha o sonho de dar o seu contributo para ajudar as pessoas a serem felizes. Mal sabia ele que seria o primeiro a requerer ajuda, devido a diversos eventos marcantes que transformaram a sua vida. Como tal, decidiu abandonar o mestrado em Engenharia para aventurar-se no mundo do Desenvolvimento Pessoal. Frequentou diversas formações ligadas a Coaching, Educação Emocional, Psicologia Transpessoal, entre outras. Fundou o projecto Ki Madeira, uma escola de desenvolvimento pessoal.