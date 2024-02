Patrícia Spínola passa a presidir à Comissão de Inclusão Social e Juventude

A deputada do JPP, Patrícia Spínola, foi, hoje, eleita, por unanimidade, presidente da Comissão Permanente Especializada de Inclusão Social e Juventude. Substitui, assim, a parlamentar do mesmo partido, Lina Pereira, que pediu a suspensão do mandato, informou esta quinta-feira a ALM.

A reunião foi presidida pelo vice-presidente da ALM, deputado José Prada, e contou com a presença dos deputados dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do JPP e do CHEGA e da representação parlamentar do PAN.

A Comissão Permanente Especializada de Inclusão Social e Juventude é um órgão parlamentar que trata dos diplomas e dos assuntos relacionados com cidadania, igualdade de género, demografia, longevidade, família, trabalho e emprego.