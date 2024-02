Dia de céu nublado, mas com boas abertas no Sul da Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um dia de céu muito nublado, mas com boas abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira. A temperatura máxima do ar irá rondar os 21ºC.

Para este sábado poderá ainda contar com vento fraco a moderado (até 30 km/h), sendo por vezes forte (até 40 km/h) até final da manhã nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira.

LOCALIDADE

MÍNIMA/MÁXIMA

Funchal 14/21ºC Porto Santo 15/19ºC Santa Cruz 16/20ºC Câmara de Lobos 16/21ºC Porto Moniz 16/20ºC Areeiro/Bica da Cana 5/12ºC

Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 20ºC, não esquecendo o aviso amarelo que está em vigor, até domingo, motivado pela agitação marítima.

IPMA acrescenta mais duas horas ao aviso amarelo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de prolongar por mais duas horas o aviso amarelo para a agitação marítima nas orlas costeiras do Norte da Madeira e da ilha do Porto Santo. O anterior aviso vigorava até às 7h00 de domingo, agora fica em vigor, em princípio, até às 9h00.

Na Costa Norte poderá então contar com ondas entre 4 a 5 metros e na Costa Sul as vagas não deverão superar os 2 metros.

Risco moderado de exposição aos raios UV durante o dia de hoje.



O risco de exposição aos raios ultravioleta será moderado, tanto na Madeira (3), como no Porto Santo (4). Ainda assim, não se esqueça dos óculos de sol e do protector solar.



Já sabe que pode verificar o estado do tempo nas diversas localidades da Região, em tempo real, clicando aqui.