Rastreio de Saúde Visual Infantil chega a quase 2 mil crianças na Madeira

A nova edição do Rastreio de Saúde Visual Infantil, iniciada no dia de ontem, no concelho do Funchal, pelo Serviço Regional de Saúde, vai abranger 1.959 crianças na Região.

Esta iniciativa trata-se de um rastreio de ambliopia, de base populacional, realizado por técnicos especializados, que permitirá identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente e em larga escala na Região, bem como, possibilitar o diagnóstico e o tratamento atempado.

"Nós estamos a rastrear cerca de 2 mil crianças na Região Autónoma da Madeira, para impedir que lesões futuras possam acontecer. Estamos a percorrer todos os concelhos, sendo que de momento estamos no Funchal e depois vamos para Santa Cruz, Machico, até terminarmos em Câmara de Lobos", explicou o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, durante a visita ao Centro de Saúde do Bom Jesus, onde decorre a iniciativa, que é dirigida às crianças que tenham ou venham a completar os quatro anos de idade no decorrer de 2024 e que não estejam a ser seguidas no Hospital, nem sejam portadoras de óculos.

"Uma vez que esta doença seja descoberta e corrigida precocemente, as crianças depois ficam bem e os olhos desenvolvem-se da mesma forma e não precisam de ter problemas no futuro. Se não fizermos isso, o chamado 'olho preguiçoso' pode continuar cada vez mais preguiçoso e depois ficam com uma visão desfocada e diferente entre os dois olhos", sublinhou.

De acordo com o governante trata-se assim de "mais uma" medida de prevenção em que a Madeira "demonstra que está a seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a promoção e protecção da saúde e sobre a prevenção da doença".

Em relação à primeira edição do Rastreio de Saúde Visual Infantil, realizado no ano passado, a oftamologista Marta Macedo destacou que foi "um bom ano", com uma adesão de 76% das crianças que foram propostas ao rastreio. "Conseguimos ver que temos um número de falsos negativos não muito alto e conseguimos identificar crianças que não seriam diagnosticadas de outra forma", disse, explicando que como a Ambliopia é uma doença que não manifesta sintomas, o rastreio foi crucial para identificar crianças assintomáticas. "Esta doença, que é um problema grave da disfunção da experiência visual, não dá sinal e os pais não se apercebem. Mas, existem crianças que veêm 20, 30 ou 40% e com o rastreio têm chegado até nós com rapidez e eficácia", concluiu.