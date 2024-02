CDS-Madeira discute situação política na próxima semana

O CDS-Madeira vai reunir a Comissão Política Regional, esta segunda-feira, pelas 18h00, no Castanheiro Boutique Hotel, para analisar a situação política regional.

O ainda líder, Rui Barreto, que estará de saída da liderança do partido, irá prestar declarações à comunicação social, pelas 20h00, na unidade hoteleira.

Depois de Miguel Albuquerque ter comunicado, na Comissão Política do PSD-Madeira, que teria chegado ao fim o 'casamento' com os centristas, o presidente do Governo em gestão endereçou, esta sexta-feira, palavras de elogio a Rui Barreto.