Regata Internacional Canárias – Madeira regressa em Setembro

A Regata Internacional Canárias – Madeira está de regresso, já no próximo mês de Setembro.

Aquela que é a mais prestigiadas prova de Vela da classe Cruzeiros, que une dois arquipélagos do Atlântico – Madeira e Canárias, desde 1978, conta, na edição de 2024, com um campo de regatas compreendido entre a cidade de Arrecife, em Lanzarote e a capital madeirense, a cidade do Funchal.

Com a organização, a cargo do Clube Naval do Funchal e o Real Club Náutico de Arrecife com o apoio da Real Federación Española de Vela, Federação Portuguesa de Vela, Associação Regional de Vela da Madeira, Asociación Canaria de Clubes Náuticos, o evento deste ano terá disponível inscrições para as categorias de Solo, Duplas e Equipas, podendo participar barcos com a certificado de medição ORC 1 e 2; ORC solo e duplo; OPEN nas classes 1 e 2.

Primeira edição aconteceu há 46 anos: 27 de Setembro de 1978

Recorde-se que, a Regata Internacional Canárias – Madeira teve a sua primeira edição em 1978, numa coorganização com o Real Clube Náutico de Gran Canária e o Clube Naval do Funchal. O grande vencedor veio a ser a embarcação portuguesa 'Vega' que realizou a prova em 49:40.42 horas.

Já em 1991, a organização estabeleceu um sistema de rotativo dos portos de largada em Canárias, entre Las Palmas de Gran Canária, Arrecife de Lanzarote e Santa Cruz de Tenerife e com a linha de chegada a ser sempre a capital madeirense.

Quanto à última edição, seria no dia 6 de Setembro de 2022, com o sinal de advertência da Regata a ser dado às 12 horas em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha. Neste dia, fazia-se sentir um vento favorável à prova o que entusiasmou largamente todos os participantes e familiares.

O grande vencedor a última edição veio a ser a embarcação madeirense do 'Cash A Lot - Madeira Tão Tua', do skipper Vítor Nóbrega, e que terminou a prova com o tempo invertido de 47:38.55 horas. As embarcações espanholas do 'Esmar V', de Escuder Martin e o 'Rogue Wave' de José Brosa viriam a fechar o pódio.

Já o Troféu Alivar Cardoso que é entregue à a primeira embarcação a chegar em tempo real, foi entregue, em 2022, aos espanhóis do Sorondongo IV' de Miguel Angel Matallana, que veio assim a repetir o feito de 2021.

A edição de 2022 Regata Internacional Canárias – Madeira contou com 25 embarcações, sendo três portuguesas e 21 espanholas, num total de 109 velejadores.

As embarcações/equipas poderão fazer já a sua pré-inscrição para a edição de 2024 através do seguinte link: https://www.clubenavaldofunchal.com/regatacanariasmadeira2024/