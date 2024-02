Mais de 400 visitas agendadas ao Pólo de Educação Ambiental – Águas Residuais do Funchal

O Pólo de Educação Ambiental – Águas Residuais do Funchal, inaugurado a 30 de Janeiro último, tem registado uma grande afluência, principalmente de grupos escolares.

Até ao momento, já foram agendadas 20 visitas àquele polo, situado na ETAR, na Zona Velha, num total de cerca de 425 participantes, indica uma nota da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A autarquia prevê ainda que a meta de 500 participantes por ano seja ultrapassada "até ao final do ano lectivo".

Segundo a CMF estes números traduzem "a elevada importância deste equipamento no âmbito da sensibilização ambiental, principalmente no que se refere à redução dos resíduos enviados para a rede de saneamento básico e, consequentemente na protecção do meio marinho".

Este equipamento de educação ambiental disponibiliza no seu plano de actividades visitas orientadas para grupos, mediante inscrição prévia através do formulário disponível on-line:

Esta actividade educativa tem como destinatários alunos a partir do 3.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico e/ ou utentes de outras instituições (a partir dos 8 anos), num máximo de 30 participantes por visita.

As visitas ao espaço são orientadas por técnicos da Unidade de Sensibilização Ambiental, em colaboração com a Empresa LUSÁGUA Serviços Ambientais, S.A, entidade gestora da ETAR e têm a duração de cerca de uma hora.