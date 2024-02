Registadas 174 ocorrências no continente este domingo devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou desde as 00:00 de hoje e até cerca das 19:00, no continente português, 174 ocorrências devido ao mau tempo, tendo a maioria ocorrido na região Norte, relacionadas sobretudo com a queda de árvores.

Pedro Araújo, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse à Lusa que, das 174 ocorrências, 123 ocorreram na região Norte, sobretudo nos distritos do Porto e Viana do Castelo.

Do total de ocorrências, 91 foram relacionadas com quedas de árvores, 31 com quedas de estruturas e 35 com limpeza de vias.

Pedro Araújo indicou ainda que os danos foram muito localizados.

Na quinta-feira, a ANEPC emitiu um aviso à população alertando para a possibilidade de inundações, quedas de árvores e acidentes rodoviários devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os dias seguintes.