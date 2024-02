Cafôfo releva aumento da população empregada e crescimentos salariais desde que o PS é Governo na República

O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de março relevou, hoje, as políticas que têm vindo a ser seguidas pelos Governos socialistas na República e que têm conduzido a um aumento histórico da população empregada no País e a um crescimento dos salários.

Numa ação de campanha na freguesia de Santa Maria Maior, onde esteve em contacto com a população e com vários comerciantes, Paulo Cafôfo enalteceu as políticas de emprego que têm sido implementadas desde 2015, evidenciando que atualmente há mais um milhão de trabalhadores do que quando o PS iniciou funções governativas e que há mais 560 mil pessoas com licenciatura no mercado de trabalho. “Isto significa que temos mais pessoas a trabalhar, que temos pessoas mais qualificadas e com melhores rendimentos”, referiu o candidato à Assembleia da República, mostrando orgulho neste legado, ao qual o PS se compromete a dar continuidade.

A par do aumento da população ativa e empregada, o também líder do PS-M salientou igualmente a valorização salarial que tem sido possível alcançar, lembrando que, em 2015, o salário mínimo era de 505 euros, que atualmente se situa nos 820 euros e que, com o PS, irá aumentar para os 1.000 euros até 2028. Do mesmo modo, fez notar que o salário médio tem estado continuamente a crescer, sendo que o compromisso dos socialistas é que atinja os 1.750 euros.

Por outro lado, Paulo Cafôfo assinalou o visível aumento das pensões, naquilo que é um sinal do respeito que o PS tem por aqueles que “trabalharam uma vida inteira”, contribuindo para o desenvolvimento da Região e do País, e que, nesta fase das suas vidas, merecem viver com dignidade.

Ao contrário dos que, no passado, quiseram cortar pensões, o candidato socialista frisou que, com o PS, a atualização das pensões tem sido uma realidade todos os anos, beneficiando igualmente os pensionistas da Região. Relevou, aliás, a atualização história de 6,2% contemplada no Orçamento do Estado para 2024, num valor de mais de 2 mil milhões de euros, que irá abranger 2,7 milhões de portugueses, entre os quais também os madeirenses.

Como fez questão de sublinhar, esta melhoria dos rendimentos tem-se feito acompanhar pela sustentabilidade das contas públicas e por um assinalável crescimento económico, acima da média europeia, para o qual tem contribuído fortemente o impacto do setor turístico, mas também o aumento das exportações e a internacionalização da economia.

A um outro nível, instado pelos jornalistas, Paulo Cafôfo explicou que a campanha socialista será de proximidade, privilegiando o contacto direto, olhos nos olhos com as pessoas. O também líder do PS-M deu conta que amanhã o secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, estará na Madeira para um comício que terá lugar em Machico. “Ao contrário do PPD/PSD, nós não temos vergonha de trazer cá o nosso secretário-geral, que será, estou certo, o futuro primeiro-ministro de Portugal”, expressou, rematando ainda que, na sequência dos desenvolvimentos relacionados com o processo judicial em curso, o PSD regional “está órfão”, porque “não tem apoio da liderança nacional”.