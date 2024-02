PS quer a extinção do cargo de Representante da República

A candidatura do PS à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira, defende que seja feita uma revisão da Cosntituição para que dela resulte a extinção do cargo de Representante da República. Quanto às competências, devem transitar para o Presidente da República.

Os socialistas estiveram, esta manhã, em acções de campanha nas freguesias de Santo António e do Caniço, onde Paulo Cafôfo defendeu o aprofundamento da Autonomia e a revisão constitucional, considerando que o cargo de Representante da República “não faz sentido nos dias de hoje”.

O cabeça-de-lista socialista afirmou o PS como um partido fundador da Autonomia e que tem estado sempre na dianteira no que se refere à sua evolução e aprofundamento, e aproveitou para lançar críticas ao PSD, que, “de uma forma humilhante, quer que o Representante da República seja substituído por um mandatário”.

Os madeirenses não precisam de mandatários. Nós somos senhores do nosso destino e não nos vergamos nem aceitamos que uma Região Autónoma tenha um mandatário Paulo Cafôfo

Cafôfo considerou que a extinção da figura do Representante da República faz ainda mais sentido no actual contexto de crise política que se vive na Região, "já que, apesar de o Representante ter tomado a decisão de não nomear um novo Governo, a decisão de dissolver a Assembleia Legislativa pertence ao Presidente da República".

Deixando reparos à “confusão” existente com a divisão de competências, Paulo Cafôfo frisou que os poderes deviam estar centralizados no Presidente da República, algo pelo qual os socialistas prometem lutar no Parlamento nacional.