Funchal promove formação sobre a vida marinha à comunidade escolar

A Câmara Municipal do Funchal promove uma acção de formação denominada 'Proteger a Vida Marinha' a 11 de Março, entre as 9h15 e as 12h30, na sala da assembleia da autarquia. O projecto está inserido nas Actividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul.

A acção destina-se à comunidade escolar, incluindo professores, coordenadores Eco-Escolas, técnicos/as na área da Educação e Ambiente e alunos/as do Ensino Superior.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, devendo ser efectuada através do preenchimento de um formulário até ao dia 7 de Março. Após concluir a acção de formação, os participantes receberão o certificado de participação que será emitido em formato digital.