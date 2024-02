Colisão deixa três pessoas ferida no Porto da Cruz

Dois veículos ligeiros colidiram esta tarde, pelas 16h40, no Porto da Cruz, causando três feridos, um deles grave.

Os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local para socorrer as vítimas.

Apesar de não se saber o tipo de ferimentos, a vítima grave, um homem com cerca de 60 anos, foi transportada primeiramente para o centro de saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As restantes vítimas ligeiras, duas mulheres, com 39 e com cerca de 60 anos, foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.