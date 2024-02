Performance de Juliana Anjo encanta TEDxYouth@Funchal 2024

A cantora Juliana Anjo encantou na abertura da 2ª parte do TEDxYouth@Funchal 2024, a decorrer no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

Ao som da guitarra do conhecido músico madeirense Tiago Sena Silva, Juliana Anjo surpreendeu a plateia neste encontro e conjunto na criação artística, interpretando uma canção escrita pela própria. “É a primeira vez que canto algo escrito por mim em público”, disse.

Fê-lo depois de interpretar ‘Noite Serena’.

Nascida na Madeira, a jovem cantora embarcou para Lisboa à procura daquilo que a música lhe traz. Aos 11 anos começou a estudar música e aos 15 a fazer concertos em seu nome. Estuda teatro e reconhece-se nas duas áreas como intérprete. Com variadas referências na música, mas com um espacinho especial no coração reservados à música portuguesa e música popular brasileira, leva a vida, o que a inspira e aquilo em que acredita e defende, na voz e nas palavras.