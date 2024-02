‘Navegando no Desconhecido’ foi o mote para a intervenção do empresário Paulo Freitas no TEDxYouth@Funchal 2024.

Começou por abordar a era digital dos anos 90, como introdução para o ‘boom’ tecnológico do início deste século, através dos smartphones, as redes sociais, a comunicação, a informação e os algoritmos de personalização.

Empresário desde os 22 anos, com uma pequena loja de informática, projecto que cresceu e se manteve por 12 anos até ao seu fecho em finais de 2011, Paulo Freitas criou, depois, o seu próprio espaço com a chancela PVF para exercer a actividade de técnico de informática e desenvolver e adaptar novas valências na reparação de equipamentos. Desde 2012 especializou-se na reparação de equipamentos Apple dada a falta de oferta de qualidade destes serviços na Madeira, sendo hoje Técnico certificado pela marca e registado no Independent Repair Program da marca.

Inevitável foi também falar da era da Inteligência Artificial, embora considere que devido ao excesso de informação, vivemos um tempo em que temos mais acesso à informação mas andamos mais desinformados.

A propósito, deixou a interrogação: “De que vos serve termos as respostas todas, se não soubermos fazer as perguntas?”.

Paulo Freitas é defensor que devemos aproveitar as tecnologias, sobretudo com ética, com sentido crítico e objectivo, como potencial tecnológico e na optimização de processos.