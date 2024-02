‘Viajar com as perguntas certas’ foi o monte para a intervenção do empresário Bruno Tavares, o primeiro dos seis oradores nesta edição de 2024 da TEDxYouth@Funchal, a decorrer no Auditório Padre Mário Consagrande, na Escola da APEL.

O empreendedor de sucesso lembrou os tempos da adolescência, quando aos 14 anos de idade percebeu que “teria de guardar” os seus sonhos. Aos 17 anos de idade estava cheio de sonhos, mas não tinha dinheiro.

Contou então a fábula da ‘Alface e do Limão júnior’, para concluir que a solução de poder atingir os seus sonhos “seria fazer diferente daquilo que toda a gente estava fazer”.

A fábula serviu para dar dicas sobre a arte de valorizar, ao concluir que “só existe uma forma de poupar mais dinheiro que é ganhar mais dinheiro”.

26 Anos depois o sonho de Bruno Tavares viajar tornou-se realidade. Desde então foram dezenas de destinos visitados pelo mundo em viagens grátis: “Gastei zero euros do meu bolso”, afirmou. Os custos foram suportados pelos rendimentos do dinheiro investido.

Conclui por isso que “tudo é impossível até alguém conseguir fazê-lo”.

Bruno Tavares nasceu em 1981, proveniente de uma família de origem humilde, desde cedo enfrentou a necessidade de conciliar os estudos com o trabalho. Graduou-se em Gestão e aos 24 anos, empreendeu a sua primeira incursão empresarial no ramo automotivo. Posteriormente, ingressou no sector bancário, onde trabalhou durante 15 anos. Actualmente é um empreendedor de sucesso, com três empresas sob sua gestão, duas delas operando no sector imobiliário e outra no sector financeiro. Apresenta um programa de rádio semanal, abordando temas relevantes sobre as finanças nacionais.