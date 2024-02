É com imenso entusiasmo que anunciamos a abertura do Revolucion Craft Cocktail Bar no piso 1 do Naval Beach Club. A partir de Março, de terça-feira a sábado, das 16h às 24h, os apreciadores de cocktails terão um novo refúgio à beira-mar, onde uma nova assinatura e criações inovadoras estão prestes a revolucionar os seus sentidos.

O Revolucion Bar, renomado pela sua dedicação à arte dos cocktails, estabelece-se agora no espaço acolhedor e sofisticado do Naval Beach Club. Este novo capítulo promete uma experiência única, onde a hospitalidade se funde com a inovação, criando um ambiente descontraído e elegante para aqueles que apreciam uma boa bebida.

Marque na sua agenda e junte-se a nós nesta jornada de sabores e experiências excepcionais. Estamos ansiosos para recebê-lo(a) neste novo e emocionante capítulo do Naval Beach Club.