Incêndio em mato mobiliza bombeiros ao Campanário

Um incêndio florestal deflagrou, esta tarde, no Campanário.

Praticamente desde as 14h30 que chamas estão a consumir mato na zona do Lugar da Serra, o que já fez mobilizar para o terreno cinco operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, que se fazem auxiliar por dois veículos de combate a incêndios.

Não há registo de feridos e a localização do fogo está longe de habitações.