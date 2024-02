Meia centena de velejadores no Troféu ASSECO PST

O Troféu ASSECO PST, 3.ª prova do Campeonato da Madeira Vela Ligeira, está de volta à baía do Funchal, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A prova é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira.

Este ano, estarão em prova cerca de meia centena de velejadores em representação de cinco Clubes da RAM (Clube Naval do Funchal, Associação Náutica da Madeira, Iate Clube de Santa Cruz, Centro de Treino Mar e Clube Naval do Porto Santo) e ainda em representação do Continente o Clube de Vela de Viana do Castelo.

O Troféu ASSECO PST é uma prova de vela ligeira destinada às categorias de formação Optimist (Infantis e Juvenis) assim como ILCA 4, ILCA 6 e Vela Adaptada - Class Hansa, refere a informação enviada à imprensa.

O programa definido para este fim de semana conta com o Sinal de Advertência da 1.ª Regata, às 13 horas, no sábado, e às 12 horas, no domingo.

Este fim de semana os velejadores poderão contar no sábado, dia 17, com vento constante a rondar os 18 km/h e rajadas de 22 km/h. Já no domingo, dia 18, a velocidade média do vento será de 28 km/h com rajadas até 34 km/h, soprando do quadrante NE.

O Troféu ASSECO PST termina no domingo, pelas 17 horas, com a cerimónia de entrega de prémios, a decorrer no Centro Náutico de São Lázaro.