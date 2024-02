Tomás Lacerda representa Portugal no campeonato 'La Vaca Gigante'

O atleta madeirense de SUP Tomás Lacerda vai ser o único português a marcar presença no campeonato de ondas grandes, 'La Vaca Grande', que terá lugar amanhã, em Santander, em Espanha, uma competição onde a participação acontece apenas por convite.

Os dezoito escolhidos para este desafio - nove surfistas locais da Cantábria que se unem a nove atletas de outras partes do mundo - tentarão domar 'La Vaca Gigante' nas ondas que revelam todo o seu encanto ao longo da falésia de La Cantera-Cueto, um enclave que oferece características técnicas de alto nível, com uma altura de onda que deve ser de pelo menos seis metros, que promete fazer do evento um espectáculo desportivo extremo.

O surf é a minha grande paixão e este será o meu primeiro campeonato de ondas grandes. Tenho me dedicado imenso este Inverno, na Nazaré, juntamente com a minha equipa, Red Herrings, para poder começar a receber mais convites para competições, por isso gostaria de realçar que sem todo o apoio da minha equipa e dos patrocinadores não seria possível alcançar este sonho. Estou entusiasmado e confiante, é uma onda bonita e espero trazer um bom resultado nesta minha primeira experiência com atletas internacionais. Tomás Lacerda, atelta de SUP e surf

Tendo no surf a sua primeiro modalidade desportiva, Tomás Lacerda não esconde a satisfação por esta sua participação neste evento de renome internacional. Há três anos que integra a conceituada Team Red Herrings, uma equipa portuguesa de surf em ondas grandes, sediada na Nazaré.

O evento decorrerá amanhã entre as 11 e as 17 horas (hora portuguesa) e poderá ser, pela primeira vez, acompanhado através da transmissão em directo para um canal de Youtube.