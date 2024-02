'Nostalgia/Cravos de Poeta' apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal

O livro 'Nostalgia/Cravos de Poeta' da autoria de José Maria Ramada, vai ser apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal no próximo dia 21 de Fevereiro, quarta-feira, pelas 18 horas. Trata-se de uma obra que reúne prosa e poesia, apresentando duas capas.

"Trata-se de um volume publicado em Fafe em 2023 pelo Mundo Latino Edições, que contou com o apoio do Município do Funchal", explica nota à imprensa .O autor é natural de Medelo, concelho de Fafe, e foi emigrante na Suíça, onde trabalhou na área da restauração, como Chefe de Cozinha e formador.

Em 'Nostalgia - Sinto a tua ausência', obra de cariz poético, o autor "leva-nos a viajar com ele até à saudade, idealizando em nossa mente o seu desejo de regresso ao passado, impulsionado por lembranças e memórias de momentos felizes com alguém muito amado, que já não está presente". Já em 'Cravos de Poeta', um pequeno romance, passado numa aldeia suíça e na terra natal do escritor, "o leitor acaba por sonhar através dos sonhos de outrem... do escritor, muitas vezes sentindo a ausência de alguém, sentindo a nostalgia de quem já partiu ou não está presente naquele momento", segundo se lê nas respectivas sinopses.