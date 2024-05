IFCN atento à Fitossanidade Florestal

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) tem em curso o projecto 'Fitossanidade Florestal na Região Autónoma da MAdeira (FITOFLORAM) – detecção precoce, prevenção, controlo e capacitação de equipa de intervenção'.

O objectivo passa por capacitar o Instituto a melhor concretizar as suas acções de detecção, prospecção, monitorização e controlo de Agentes Bióticos Nocivos (ABN), com o principal foco no coberto vegetal arbóreo da Região e cujo finalidade é contribuir para a defesa e estabilidade da floresta e a sua resiliência aos ABN.

No âmbito desta iniciativa, o IFCN informa que já foram adquiridos diversos materiais e equipamentos, dos quais se destacam a aquisição de uma viatura pick-up 4x4, para apoio à implementação das acções previstas e a aquisição de 300 armadilhas e 1.500 atractivos, que se destinam à detecção precoce de organismos prejudiciais à nossa floresta. Posteriormente, serão adquiridos mais 1.500 atractivos.

Este projecto tem o apoio do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), com uma taxa de apoio a 100%, que correspondente a uma comparticipação de 163 mil e 357 euros.