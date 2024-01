Autoridade Marítima alerta para pirataria, narcotráfico e poluição nos mares portugueses

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, hoje, em audiência, o novo director-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, o vice-almirante Carlos Ventura Soares.

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para agradecer o trabalho que a Marinha tem feito na Região, em prol dos madeirenses e dos porto-santenses, assim como no controlo das águas da Zona Marítima da Madeira.

O vice-almirante Carlos Ventura Soares prometeu toda a colaboração pessoal e institucional e aflorou a importância do Fórum das Guardas Costeiras Europeias, liderado pela Autoridade Marítima e pela Guarda Nacional Republicana, que decorre até quinta-feira, no Funchal: “É uma reunião para analisar problemas comuns a todos os agentes e entidades com responsabilidades na gestão das áreas costeiras, com vista a uma harmonização das medidas a nível europeu. Há directivas europeias, comuns a todos os países, outras associadas a cada país, e se houver essa harmonização vai permitir comportamentos semelhantes das autoridades dos vários países perante problemas como a pesca ilegal, as fronteiras e a segurança marítima”.

Neste Fórum, Portugal dá especial atenção à segurança marítima. Diariamente passam cerca de “700 navios pelas águas de responsabilidade de jurisdição nacional. Isso acarreta problemas de segurança física, como a pirataria e o narcotráfico, e questões associadas à protecção do ambiente”, adiantou Carlos Ventura Soares. “Quando há centenas de navios a passar nestas águas de jurisdição nacional, que são potenciais fontes de poluição, temos de assegurar que todo o nosso sistema está apto para poder responder a um eventual incidente de poluição”.

Salvaguardar a vida humana no mar, resgatar pessoas doentes e acidentadas, e apoiar embarcações em dificuldades fazem parte da missão da Autoridade Marítima. Tarefas para as quais, também se procuram afinar “mecanismos articulados e harmonizados no espaço europeu, de maneira que haja interligação, coordenação e em última análise uma melhor resposta aos incidentes”, explicou o vice-almirante.

Nesta audiência, com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Ventura Soares foi acompanhado pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira.

Também esta terça-feira o Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu, no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima.

No decurso deste encontro, vice-almirante Carlos Ventura Soares teve ocasião de informar detalhadamente o Representante sobre as iniciativas que a Autoridade Marítima vai desenvolver na Região Autónoma da Madeira decurso do presente ano.

O vice-almirante Ventura Soares encontra-se na Região para participar no evento organizado pela Agência Europeia de Controlo das Pescas - EFCA sobre 'O aproveitamento das novas tecnologias para as funções de Guarda Costeira e a melhoria do controlo de pescas'.