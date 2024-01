“Refundação do PSD” para evitar suspeição permanente

Militantes, alguns com peso histórico, declaram que o problema não é da presidência do Governo Regional, mas, sim, do próprio partido. Defendem que é preciso encontrar uma alternativa para líder dos social-democratas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 30 de Janeiro. A demissão de Albuquerque e queda do governo só serão oficiais após publicação no Diário da República. Constitucionalista afirma que o Executivo já está em gestão.

Saiba também que "Barreto força queda do Governo". Líder do CDS pede que a demissão do chefe do Executivo tenha “efeito imediato”, para que não haja discussão do Orçamento nem das moções de censura. Isto permitirá que os dois partidos apresentem um novo elenco, com o apoio negociado com o PAN. Posição tem apoio de figuras do PSD.

"Advogados querem acesso total às provas indiciárias do MP" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje do nosso matutino. Defesa alerta para detenção por tempo excessivo dos arguidos do caso da Madeira.

