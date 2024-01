Inter Milão assume liderança da Liga italiana após 'deslize' da Juventus

O Inter Milão venceu hoje por 1-0 em casa da Fiorentina, em jogo da 22.ª jornada da Liga italiana de futebol, e assumiu a liderança do campeonato, após o empate da Juventus no sábado.

O 19.º golo do argentino Lautaro Martínez no campeonato, de que é o melhor marcador por larga distância, bastou para adiantar os milaneses na partida, aos 14 minutos, e depois gerir a vantagem para somar os três pontos.

Outro argentino, Nicolas González, falhou um penálti para a equipa da casa, aos 76, e 'salvou' a formação de Simone Inzaghi, que é líder, com 54 pontos, mais um do que a Juventus, que ainda tem um jogo a mais.

A 'Juve' empatou a uma bola com o Empoli, enquanto o AC Milan, terceiro com 46, também cedeu terreno, empatando com o Bolonha (2-2), selando um fim de semana muito positivo para os 'interistas'.

Do outro lado, a equipa de Florença somou o terceiro jogo seguido sem vencer na Serie A e tem perdido gás na luta pelos primeiros lugares -- é quinta, com 34 pontos.

Antes, Lazio e Nápoles anularam-se no Estádio Olímpico de Roma, que não viu golos marcados, ficando ambos mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões -- a formação da capital é sexta, com 34 pontos, e os campeões em título, com Mário Rui no 'onze' titular, estão num desapontante nono lugar, com 32.

Noutros jogos, Dany Mota assistiu Colpani, aos 31 minutos, para o único golo da vitória do Monza na receção ao Sassuolo, mantendo a equipa no 12.º lugar.

Rúben Vinagre (aos 88) e Dani Silva (aos 81) estrearam-se hoje pelo Verona, lançados a partir do banco, mas a equipa não conseguiu vencer o Frosinone, que 'forçou' um empate a uma bola entre equipas da segunda metade da tabela.

Antes, o Génova começou a perder na receção ao Lecce mas 'virou' e venceu por 2-1, seguindo 'tranquilo' e longe dos lugares de descida. A equipa visitante é 14.ª.