Madalena Costa vence Novara Talent Show

Madalena Costa, campeã da Europa e do Mundo em patinagem artística, continua a encantar nos maiores palcos internacionais, como se comprovou, este fim-de-semana no Pala Del Lago, em Itália. A patinadora madeirense venceu o Novara Talent Show, tendo sido a atleta mais votada no evento, considerado a única 'competição espectáculo' do Mundo.

O evento, que reúne os melhores patinadores do mundo, tem como objectivo homenagear Gabriel Quirini, ex-seleccionador italiano, que faleceu num trágico acidente de automóvel.

Em prova estavam sete patinadores convidados: quatro talentos individuais, dois pares campeões do mundo e um quarteto, que ficou com o bronze no último Mundial.

Os atletas são avaliados pela sua capacidade técnica e também pela sua forma de proporcionar espectáculo e interacção com o júri.

A prova consistiu em duas apresentações, por parte dos sete convidados. No final, o júri - constituído pelos melhores e mais conceituados treinadores do Mundo e também pela ex-campeã mundial da modalidade, Rebeca Tarlazzi - passa somente três talentos à final e, entre eles, destacou-se Madalena Costa.

À vencedora foi entregue o prémio de 350 euros e um patrocínio de todo o material desportivo para a modalidade da Roll Line.

A patinadora do SC Santacruzense começa em grande o ano de 2024, após se ter sagrado, em Setembro do ano passado, campeã do Mundo de patinagem livre no escalão de juniores com apenas 14 anos. Foi a primeira medalha de ouro num Mundial de patinagem artística, na disciplina livre, para Portugal. Em 2023, no escalão de juvenis, também se sagrou heptacampeã nacional, bicampeã da Europa e bicampeã da Taça do Mundo.