Carlos Teles eleito por unanimidade presidente da AMRAM

Carlos Teles é o sucessor de Pedro Calado na presidência da Associação de Municípios da Madeira (AMRAM). O autarca social-democrata substitui o ex-edil funchalense depois de o colega ter apresentando a renúncia ao mandato que vinha exercendo na Câmara do Funchal, interrompendo, por força do processo judicial, um exercício neste organismo até final 2025.

A votação decorreu há momentos e a única lista votada, encabeçada por Teles, mereceu a unanimidade dos colegas que compõem este organismo.

Por seu turno, Teles que vinha ocupando o lugar de secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal, dá o ‘salto’ e passa a ser o rosto do Conselho Executivo para um mandato que espera cumprir até 2025, altura em que coincide com o fim do ciclo de mandatos que vem desempenhando na autarquia da Calheta.

Presidente

Carlos Teles

Vogais

Nuno Batista, Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo; Cristina Pedra, Presidente da Câmara Municipal do Funchal; Márcio Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Santana; Ricardo Franco, Presidente da Câmara Municipal de Machico.

Mesa Intermunicipal

Emanuel Câmara, Presidente de Câmara do Porto Moniz; Leonel Silva, presidente Câmara de Lobos; Ricardo Nascimento, presidente da Ribeira Brava

Conselho Fiscal

José António Garcês, Presidente de Câmara de São Vicente; Célia Pessegueiro, Presidente Câmara da Ponta do Sol e Filipe Sousa, presidente de Câmara de Santa Cruz