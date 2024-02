SANAS e bombeiros socorrem jovem turista no Cais do Sardinha

O SANAS Madeira, através da sua embarcação salva-vidas da Estação de Santa Cruz, foi activado para efectuar um resgate na na Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Em causa estava uma cidadã, de 17 anos, de nacionalidade indiana, que sofreu uma lesão na perna esquerda enquanto percorria a vereda do Cais do Sardinha. Deste modo, a jovem foi assistida pela tripulação da embarcação salva-vidas, que disponha de um enfermeiro a bordo, uma nova valência que a instituição passou a possuir no final do ano 2023, como forma de garantir "uma emergência pré-hospitalar de qualidade".

Concluído este primeiro socorro, a vítima foi transportada para a marina da Quinta do Lorde, onde à sua espera já estavam os Bombeiros Municipais de Machico, que foram responsáveis por realizar o seu transporte para uma unidade de saúde.

Toda a operação de resgate contou com a coordenação do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e do Serviço Regional de Protecção Civil.