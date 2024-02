CDU diz que prioridade devia ser o "direito ao desenvolvimento"

No âmbito da preparação para as próximas Eleições Legislativas nacionais, esta tarde o candidato da CDU-Madeira, Marco Fernandes, apontou "como grande prioridade o objetivo de ser garantido nesta Região Autónoma o direito ao desenvolvimento", lê-se num anota a dar conta da iniciativa realizada no Garachico.

"Tendo presente os problemas que, no Garachico como em tantos outros lugares na Madeira, penalizam a vida de milhares de pessoas", afirmou Marco Fernandes que "a negação de direitos ambientais, o desrespeito dos direitos sociais e económicos é uma realidade geradora de profundas desigualdades. Aqui, como noutras localidades, aquelas são situações que impedem o direito ao desenvolvimento para uma grande parte da população", disse, citado na nota.

Marco Fernandes frisou ainda que "existem sérios obstáculos ao desenvolvimento". E exemplifica: "Quando a população nem tem saneamento básico, quando os esgotos correm a céu aberto junto às habitações, isto, para além do gravíssimo problema de saúde pública, para além de ser um vergonhoso problema ambiental, é a negação de direitos fundamentais. O que está em causa é a negação do direito ao desenvolvimento."

Segundo disse o candidato da CDU, "para promover o direito ao desenvolvimento os governantes não podem continuar a desviar o investimento público para outras áreas, quando nestes lugares falta aquilo que é básico para uma vida minimamente digna para o povo que aqui vive", defende.

De acordo com Marco Fernandes, "quer o PS no Governo da República, quer o PSD/CDS na Madeira, deixam nas margens milhares de pessoas a quem o bem-estar é repetidamente negado. Os governantes, em vez do incrementar do bem-estar de toda a população, deixam para trás uma multidão a quem é negada a justa distribuição dos dinheiros públicos", acusa.

Na nota, referem ainda que para a CDU "é prioritário estabelecer circunstâncias propícias para o desenvolvimento de grande parte do povo a quem são negados direitos fundamentais", citando Marco Fernandes, em conclusão: "Para a CDU a defesa do direito ao desenvolvimento passa, em primeiro lugar, pela eliminação das violações flagrantes dos direitos do povo, como acontece no Garachico e em muitos outros lugares desta Região Autónoma."