CMF diz ser "ridícula" ameaça de auditoria à Sociohabitafunchal por parte da Confiança

A notícia de que a coligação Confiança ameaça com uma auditoria à Sociohabitafunchal, na sequência de um legítimo contrato-programa celebrado para 2024, entre a Câmara Municipal do Funchal e esta empresa municipal, aprovado na última Reunião de Câmara, "é não só risível como até ridícula, já que não passa de puro oportunismo político, que revela bem o desnorte que, desde Outubro de 2021, rege as acções políticas do anterior executivo municipal".

"Assim sendo, tendo em conta que o principal objectivo do contrato-programa agora aprovado visa ajudar as famílias inquilinas do Município do Funchal, cujos parcos recursos económicos e financeiros são públicos, a que acresce o importante trabalho social que é efectuado nos complexos habitacionais do Funchal, urge denunciar publicamente a atitude da coligação Confiança de lançar falsas suspeitas e infundadas acusações sobre o actual executivo, atacando o apoio agora atribuído àqueles que verdadeiramente necessitam", refere a autarquia funchalense através de uma nota de imprensa.

"Até porque, no que diz respeito às empresas municipais (Sociohabitafunchal e Frente Mar Funchal), é gritante a falta de memória da autêntica catástrofe que pautou a sua gestão pelo anterior executivo, como foi então noticiado, ao ponto de até haver um administrador que nem comparecia na empresa, embora continuasse a usufruir do seu salário como alto dignitário da mesma", acrescenta.

Já no que se refere à Frente Mar Funchal, enquanto exemplo da péssima gestão das empresas municipais do anterior executivo municipal, saliente-se que o actual executivo da CMF teve, em 2021, de assegurar os salários desta empresa municipal, através de uma injecção financeira de cerca de um milhão de euros". Câmara Municipal do Funchal

É igualmente de recordar que esta empresa terminou o ano de 2020 com um prejuízo de 1,7 milhões de euros e que, inclusivamente, a anterior vereação queria encerrá-la, colocando em risco as dezenas de postos de trabalhos". Câmara Municipal do Funchal

"Com a actual vereação e com uma gestão rigorosa e transparente, a Frente MarFunchal não só deixou de ter funcionários que recebiam o salário sem comparecer no local de trabalho, como passou a dar lucro", sustenta a mesma nota.

E prossegue: "Posto este extenso rol de exemplos de uma gestão caótica, o gabinete da presidência da CMF termina este esclarecimento lembrando que, em matéria de empresas municipais, o anterior executivo foi calamitoso, sendo que a actual reacção da Confiança só pode ter na base um puro juízo de oportunismo político, que se condena".



Por fim, não deixa de ser bizarro, na verdade até irracional, o sentido de voto contra, pela Confiança, na última Reunião de Câmara quando, nos anos anteriores – 2021/2022/2023 – votaram sempre favoravelmente à elaboração do contrato-programa, cujos objetivos permanecem os mesmos, isto é, ajudar as famílias funchalenses que vivem nos complexos habitacionais municipais". Câmara Municipal do Funchal

A CMF garante aos funchalenses "que não teme ameaças e intimidações da Confiança".