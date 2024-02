"Apoiar o desenvolvimento dos transportes constituirá um avanço significativo", diz a CDU

A CDU tem defendido ao longo dos últimos anos a necessidade de ser criado um programa extraordinário de apoio às regiões insulares distantes e de pequena dimensão para o sector dos transportes marítimos e aéreos, de passageiros e de mercadorias, como condição indispensável ao desenvolvimento.

Depois de muitos anos de um percurso solitário por parte da CDU na defesa desta justa medida de apoio financeiro, através da União Europeia, finalmente, no estudo 'Política de coesão nas regiões ultraperiféricas', publicado em data recente, fazem-se, entre outras, as recomendações para que seja concretizado um POSEI - Transportes, que deverá contar com ajudas da União Europeia às Regiões Ultraperiféricas". CDU

No seu entender, "apoiar o desenvolvimento dos transportes (por exemplo, com um novo programa semelhante ao POSEI, já existente para outras áreas) constituirá um avanço significativo para que sejam concretizados progressos no que diz respeito à coesão económica e social".

Neste sentido, a CDU, através da eurodeputada Sandra Pereira, formalizou o questionamento à Comissão Europeia para saber quando e com que meios podem contar para tão importante linha de apoio ao desenvolvimento regional.

"Estaremos num novo patamar de reivindicação de medidas que defendam o desenvolvimento dos transportes e a necessidade de criar um POSEI-Transportes. E para esta necessária batalha política a CDU continuará na linha da frente", concluiu.