CDU pede renovação da frota pesqueira do peixe-espada

Foi em Câmara de Lobos que a candidatura da CDU à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da Madeira, defendeu, esta quarta-feira, a renovação da frota pesqueira do peixe-espada-preto com recurso a verbas regionais e da República.

Na ocasião, Sílvia Vasconcelos realçou a insistência feita pela CDU no parlamento regional, na Assembleia da República e no Parlamento Europeu em relação a esta assunto, nomeadamente na defesa de "um conjunto de apoios para a renovação da frota pesqueira do peixe-espada-preto".

"Estas dezenas de embarcações configuram para as centenas de trabalhadores da pesca uma falta de segurança, de salubridade, com messes de embarcação inapropriadas, dormitórios inadequados, além de comprometerem a qualidade da água potável e a conservação do pescado nas embarcações", vincou a cabeça-de-lista.

Criticou, de caminho, o acesso ao Fundo de Apoio Europeu Marítimo 21-27, apontando como solução o recurso às verbas regionais e nacionais, "sendo esta uma determinação de acção da CDU na Assembleia da República".

Silvia Vasconcelos concluiu afirmando que "a inacção face a esta matéria compromete mesmo a prossecução desta actividade pesqueira na Região, dado que se torna cada vez menos apelativa para novos efectivos, contribuindo para o aumento da idade média destes trabalhadores no sector", afirmou.

Não avançando com a sua renovação, a frota "continuará a não poder pescar em águas internacionais por não reunir condições necessárias à emissão de certificados de navegabilidade, ficando incompatibilizados com as regras e exigências comunitárias para o exercício da actividade, com uma frota que é a mais caduca da União Europeia", sustentou a candidata, para salientar a urgência de uma intervenção da Região e da República nestas matérias.